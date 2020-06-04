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Факти / Україна

Негода в Україні: літаючі дерева у Сумах і смерч під Херсоном

Буревій у Сумах 4 червня розпочався близько 18.00 та за 40 хвилин знеструмив центр міста та спричинив транспортний колапс.

Через обрив контактної мережі у декількох районах одразу шість маршрутів тролейбусів вимушені були припинити рух.

Сильний вітер також валив дерева на автомобілі та будівлі у місті. Рятувальники ДСНС визволяли з полону Mitsubіshі, Peugeot та ВАЗ.

Очевидці зняли, що на вул. Охтирській вітер вирвав дерево з корінням та жбурнув його на проїжджу частину.

  • Негода в Україні: буревій у Сумах і смерч під Херсоном
  • Негода в Україні: буревій у Сумах і смерч під Херсоном
  • Негода в Україні: буревій у Сумах і смерч під Херсоном
  • Негода в Україні: буревій у Сумах і смерч під Херсоном
  • Негода в Україні: буревій у Сумах і смерч під Херсоном
  • Негода в Україні: буревій у Сумах і смерч під Херсоном
  • Негода в Україні: буревій у Сумах і смерч під Херсоном
  • Негода в Україні: буревій у Сумах і смерч під Херсоном
  • Негода в Україні: буревій у Сумах і смерч під Херсоном
  • Негода в Україні: буревій у Сумах і смерч під Херсоном
  • Негода в Україні: буревій у Сумах і смерч під Херсоном
  • Негода в Україні: буревій у Сумах і смерч під Херсоном
Негода в Україні: літаючі дерева у Сумах і смерч під Херсоном / 6 фотографий

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Смерч під Херсоном

Учора, 3 червня, у районі Скадовська та села Хорли пронісся велетенський смерч. За словами метеоролога Харківського регіонального центру з гідрометеорології Ігоря Кибальчича, це природне явище було не водяним смерчем, а смерчем мезоциклонного походження – торнадо.

До речі, схожий смерч у Мелітополі Запорізької області зафіксували на початку травня.

Фото: debaty.sumy.ua

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