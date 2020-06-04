Россия проводит танковые учения в Крыму. Почему активизировались окупанты

Военные учения проводит Черноморский флот России в аннексированном Крыму.

Российская армия отрабатывает оборонительные и наступательные действия. Бронетехника училась стрелять по технике условного противника.

По данным Генштаба, в Крыму удерживают 30-тысячная сухопутная группировка и большая часть Черноморского флота РФ.

— Россия провела более 40 военных учений весной на фоне коронавируса. Войска в Крыму держат в постоянном боевом тонусе. Это видно и по количеству чрезвычайных ситуаций — то упадет вертолет, то сгорит бронетехника. Но это говорит об интенсивности подготовки войск, — говорит Виктор Носов, эксперт по международным отношениям.

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Россия постоянно наращивает присутствие войск в Крыму. Тем держат в напряжении украинские силы и весь Черноморский регион.

— Российские корабли постоянно находятся в исключительно экономической зоне Украины, чем грозят портам. Второе — это военные учения, во время которых перекрывают часть Черного моря, чем блокируют доступ к украинских гаваней, — добавил эксперт.

Война за воду

Аналитики американского центра The Jamestown Foundation предполагают, что потенциальной причиной для войны России с Украиной может стать критическая нехватка воды в оккупированном Крыму.

Около 85% питьевой воды поступало на полуостров по Северо-Крымскому каналу. После аннексии канал перекрили.

Оккупационные власти отныне возлагается на колодцы, грунтовые воды и 22 водохранилища. Однако в этом году ситуация с запасами воды стала критической — часть водохранилищ полностью высохли, другие заполнены максимум на треть.

На админкордоне похитили десантника

30 мая на позициях на админкордоне с Крымом исчез десантник 95-й бригады Евгений Добринский.

Россия использовала его в своей пропаганде.

В Командовании Десантно-штурмовой войск назвали фейковой информацию о том, что военный был в состоянии алкогольного опьянения и сам оказался на территории аннексированного Крыма.