Росія проводить танкові навчання у Криму. Чому активізувались окупанти

Військові навчання проводить Чорноморський флот Росії в анексованому Криму.

Російська армія відпрацьовує оборонні і наступальні дії. Бронетехніка вчилась стріляти по техніці умовного противника.

За даними Генштабу, у Криму утримують 30-тисячне сухопутне угрупування та більшу частину Чорноморського флоту РФ.

– Росія провела більше 40 військових навчань навесні на тлі коронавірусу. Війська у Криму тримають у постійному бойовому тонусі. Це видно і по кількості надзвичайних ситуацій – то упаде вертоліт, то згорить бронетехніка. Але це говорить про інтенсивність підготовки військ, – каже Віктор Носов, експерт з міжнародних відносин.

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Росія постійно нарощує присутність військ у Криму. Тим тримають у напрузі українські сили та весь Чорноморський регіон.

-Російські кораблі постійно знаходяться у виключно економічній зоні Україні, чим загрожують портам. Друге – це військові навчання, під час яких перекривають частину Чорного моря, чим блокують доступ до українських гаваней, – додав експерт.

Війна за воду

Аналітики американського центру The Jamestown Foundation припускають, що потенційною причиною для війни Росії з Україною може стати критична нестача води в окупованому Криму.

Близько 85% питної води надходило на півострів по Північно-Кримському каналу. Після анексії канал перекрили.

Окупаційна влада відтепер покладається на колодязі, ґрунтові води і 22 водосховища. Однак цього року ситуація з запасами води стала критичною – частина водосховищ повністю висохли, інші заповнені максимум на третину.

На адмінмежі викрали десантника

30 травня на позиціях біля адмінмежі зник десантник 95-ї бргади Євген Добринський.

Росія використала його у своїй пропаганді.

У Командуванні Десантно-штурмових військ назвали фейковою інформацію про те, що військовий був у стані алкогольного сп’яніння і сам опинився на території анексованого Криму.