Рынок жилья в Украине: чего ожидать после карантина

Карантинный кризис сильно повлиял рынок жилья в Украине — тяжелая ситуация задела как покупателей, так и владельцев строительных бизнесов.

Банки отказывают украицам в предоставлении кредитных каникул на выплаты ипотеки, а работа застройщиков в связи с ограничениями просто остановилась.

Факты ICTV собрали мнения экспертов, которые рассказали, что будет происходить на рынке строительства после окончания карантина в Украине.

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Ирина Фармагей из Одессы рассказывает, что в условиях карантина выплачивать ипотеку стало гораздо труднее, а в кредитных каникулах банк ей отказал.

— Мне пришлось потратить все свои сбережения, оставшиеся после длительного лечения, поэтому удалось оплатить ипотеку за два месяца. А как дальше будет — не знаю. Накормить детей денег пока хватает.

Нелегкие времена наступили и для застройщиков. Руководитель одной из таких компаний Андрей Ваврыш говорит, что карантин стал для него настоящей шоковой терапией.

— Кризис заставил компанию задуматься о собственной устойчивости на рынке и сделать выводы относительно стратегий отдельных проектов. Также мы анализируем состояние общего рынка и уровень конкуренции после завершения карантина.

Компания Андрея не останавливала строительства, но приостановила работы, которые требовали пребывания большого количества людей на площадке.

Эксперт рынка недвижимости в Украине Сергей Костецкий уверен, что переноса сроков сдачи домов не избежать.

— Во время карантина денежный оборот на первичном рынке прекратился. Понятно, что сдачу большинства объектов нужно будет перенести, но на когда — сказать трудно.

Некоторые компании после завершения карантина вообще рискуют не восстановить свою работу, и вследствие этого количество недостроев только возрастет.

Эксперт по экономике Олег Пендзин говорит, что последствия кризиса на рынке недвижимости останутся надолго.

— Я гарантирую, что качество жилья, которое будут сдавать в аренду, упадет. Когда у застройщика заканчиваются деньги — он или замораживает строительство, или снижает его качество.

Эксперты предупреждают, что ситуация с ипотекой наладится тоже нескоро. Юристы же уверяют, что граждане имеют право на отсрочку выплат.

— Если после завершения карантина человек не может платить деньги по кредитному договору, нужно обращаться в банк и просить о реструктуризации долга. Как правило, это изменение сроков возврата, изменение графиков или списание части долга, — рассказала адвокат Кристина Людкевич.

По ее словам, если застройщик сообщает инвесторам об отсрочке сдачи дома, существует два варианта решения проблемы. Первый — застройщик может предложить заключение дополнительного соглашения с новыми сроками.

— Если же инвестор отказывается подписывать такое ​​дополнительное соглашение, конечно, он может претендовать на компенсацию. Однако на ту компенсацию, которая будет указана в договоре. Если застройщик отказывается от компенсации и не реагирует на письмо, нужно обращаться в суд, — подытожила адвокат.

За все время карантина в Украине изменились цены на жилье и другую недвижимость. В начале введения ограничений случались предложения купить квартиру в центре Киева за $10 тыс.

В то же время вырос спрос на аренду загородных домов дачного типа — еще до начала мая вокруг Киева разобрали 95% элитных коттеджей.

На стоимость нового жилья карантин повлиял совсем иначе: цены не только не снизились, а даже выросли. Квартира в доме, сводится, ранее стоила $53 тыс., а сейчас уже $56 тыс.