Ринок житла в Україні: чого очікувати після карантину

Карантинна криза сильно вплинула ринок житла в Україні – важка ситуація зачепила як покупців, так і власників будівельних бізнесів.

Банки відмовляють українцям у наданні кредитних канікул на виплати іпотеки, а робота забудовників у зв’язку з обмеженнями просто зупинилася.

Факти ICTV зібрали думки експертів, які розповіли, що відбуватиметься на ринку будівництва після закінчення карантину в Україні.

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Ірина Фармагей із Одеси розповідає, що в умовах карантину виплачувати іпотеку стало набагато важче, а в кредитних канікулах банк їй відмовив.

– Мені довелося витратити всі свої заощадження, які залишилися після тривалого лікування, тому вдалося оплатити іпотеку за два місяці. А як далі буде – не знаю. Нагодувати дітей грошей поки вистачає.

Нелегкі часи настали і для забудовників. Керівник однієї з таких компаній Андрій Вавриш каже, що карантин став для нього справжньою шоковою терапією.

– Криза змусила компанію задуматися про власну стійкість на ринку і зробити висновки щодо стратегій окремих проектів. Також ми аналізуємо стан загального ринку та рівень конкуренції після завершення карантину.

Компанія Андрія не зупиняла будівництва, але призупинила роботи, які вимагали перебування великої кількості людей на майданчику.

Експерт ринку нерухомості в Україні Сергій Костецький переконаний, що перенесення термінів здачі будинків не уникнути.

– Під час карантину грошовий обіг на первинному ринку припинився. Зрозуміло, що здачу більшості об’єктів потрібно буде перенести, але на коли – сказати важко.

Деякі компанії після завершення карантину взагалі ризикують не відновити свою роботу, і внаслідок цього кількість недобудов тільки зросте.

Експерт з економіки Олег Пендзин каже, наслідки кризи на ринку нерухомості залишаться надовго.

– Я гарантую, що якість житла, яке здаватимуть в оренду, падатиме. Коли в забудовника закінчуються гроші – він або заморожує будівництво, або знижує його якість.

Експерти попереджають, що ситуація з іпотекою владнається теж нескоро. Юристи ж запевняють, що громадяни мають право на відтермінування виплат.

– Якщо після завершення карантину особа не може сплачувати кошти за кредитним договором, потрібно звернутись до банку та просити про реструктуризацію боргу. Як правило, це зміна строків повернення, зміна графіків або ж списання частини боргу, – розповіла адвокат Христина Людкевич.

За її словами, якщо забудовник повідомляє інвесторам про відтермінування здачі будинку, існує два варіанти вирішення проблеми. Перший – забудовник може запропонувати укладення додаткової угоду із новими термінами.

– Якщо ж інвестор відмовляється підписувати таку додаткову угоду, звичайно, він може претендувати на компенсацію. Однак на ту компенсацію, яка буде вказана в договорі. Якщо забудовник відмовляється від компенсації і не реагує на лист, потрібно звертатися до суду, – підсумувала адвокат.

За весь час карантину в Україні змінилися ціни на житло та іншу нерухомість. На початку введення обмежень траплялися пропозиції купити квартиру в центрі Києва за $10 тис.

Водночас зріс попит на оренду заміських будинків дачного типу – ще до початку травня навколо Києва розібрали 95% елітних котеджів.

На вартість нового житла карантин вплинув зовсім інакше: ціни не лише не знизились, а навіть зросли. Квартира в будинку, що зводиться, раніше коштувала $53 тис., а зараз вже $56 тис.