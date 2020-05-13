Недвижимость во время карантина: как изменились цены на жилье

На сайтах недвижимости полный ажиотаж. Множество объявлений, десятки комментариев, все гонятся за скидками. В центре Киева впервые за долгое время можно купить квартиру за $10 тыс. И такая ситуация наблюдается по всей стране.

Карантин заставляет даже арендодателей идти на уступки и снижать стоимость съемного жилья. Однако после его завершения они обещают пересмотреть цены.

Смотрите: Что будет с рынком недвижимости после карантина и вырастут ли цены на жилье

Впрочем, стоимость аренды жилья упала не только в Украине. Даже в Кремниевой долине США, где самые высокие цены в мире, можно выбить скидку, если ты потерял работу.

Посуточная аренда в то же время не просто сократилась, а просто умерла, потому что нет туристов, которые пользовались этой услугой.

Зато загородные дома напротив взлетели в цене. Люди уже устали сидеть в квартирах, и снять домик за городом, особенно тем, кто с детьми — это идеальный вариант. А где повышенный спрос, там и высокие цены.

Сайты недвижимости пестрят объявлениями. Но большинство предложений — на самом деле уже не актуальны. Остались или на совсем элитные особняки, или наоборот избушки, за которые можно было бы доплачивать арендаторам лишь бы там жили. За 15 тыс. грн в месяц можно получить два этажа на 95 квадратных метров.

Но даже поехать на выходные на загородные турбазы, оказывается, тоже непросто. Домики и там забронированы чуть ли не на весь сезон. Еще до начала мая вокруг столицы разобрали 95% элитных коттеджей.

Однако на стоимость нового жилья карантин повлиял совсем иначе, цены не только не снизились, а даже выросли. Например, квартира в возводимом доме, которая ранее стоила $53 тыс., сейчас уже продается за $56 тыс.

Специалисты утверждают, что за последние два месяца, спрос на квартиры просел почти вдвое. Поэтому если карантин затянется, застройщики будут вынуждены снижать цены. Иначе просто не выживут.

Пока же тенденция, по словам экспертов, идет к снижению цен на жилье. Но давать однозначные рецепты, когда лучше его покупать — никто не берется. Потому что карантин могут снова продолжить.

А после карантина страну вполне вероятно может ожидать новый кризис. И здесь главное, чтобы пандемия человечества не превратилась в пандемию недвижимости.

Напомним, ранее Факты ICTV писали о том, как распознать афериста и не дать себя обмануть при аренде жилья.