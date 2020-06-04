Возвращение к более жесткому карантину в Украине возможно уже в июне. Об этом свидетельствуют данные эпидемиологической модели, разработанной Киевской школой экономики (KSE).

Распространение заболеваемости коронавирусом в Украине соответствует так называемым желтому и черному сценариям с умеренной или отсутствующей сезонностью.

Зеленый сценарий с сильной сезонностью пока не наблюдается. Однако специалисты предупреждают, что мир может войти в новый пик заболеваемости, не выйдя из предыдущего. Все потому, что сезонность в разных странах не совпадает во времени.

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Кроме того, согласно прогнозам, по желтому и черному сценариям ожидается от 2 тыс. до 7,5 тыс. умерших по состоянию на конец 2020 года.

В Украине по состоянию на 4 июня зафиксировали новый антирекорд по количеству больных коронавирусом. За сутки обнаружили 588 случаев, всего — 25 510 инфицированных.

Учитывая такую ​​ситуацию, в Украине могут усилить карантин. Министерство здравоохранения будет рекомендовать вводить дополнительные меры при росте количества больных Covid-19.

Чтобы избежать усиления карантина и снизить риск инфицирования, нужно соблюдать противоэпидемические меры, которые разработали ведущие специалисты, и рекомендации Минздрава.

Источник: Киевская школа экономики