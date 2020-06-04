Повернення більш жорсткого карантину в Україні можливе вже у червні. Про це свідчать дані епідеміологічної моделі, яку розробила Київська школа економіки (KSE).

Поширення захворюваності на коронавірус в Україні відповідає так званим жовтому і чорному сценаріям з помірною або відсутньою сезонністю.

Зелений сценарій із сильною сезонністю поки не спостерігається. Однак фахівці застерігають, що світ може увійти у новий пік захворюваності, не вийшовши із попереднього. Все через те, що сезонність у різних країнах не співпадає у часі.

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Крім того, відповідно до прогнозів, за жовтим і чорним сценаріями очікується від 2 тис. до 7,5 тис. померлих станом на кінець 2020 року.

В Україні станом на 4 червня зафіксували новий антирекорд за кількістю хворих на коронавірус. За добу виявили 588 випадків, всього – 25 510 інфікованих.

Зважаючи на таку ситуацію, в Україні можуть посилити карантин. Міністерство охорони здоров’я рекомендуватиме вводити додаткові заходи за умови зростання кількості хворих на Covid-19.

Щоб уникнути посилення карантину і знизити ризик інфікування, потрібно дотримуватися протиепідемічних заходів, які розробили провідні фахівці, і рекомендацій МОЗ.

Джерело: Київська школа економіки