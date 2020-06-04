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Факты / Украина

Веерные отключения света Украине не грозят — Герус

В Украине нет дефицита электроэнергии, поэтому стране не угрожают веерные отключения света.

Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

— В стране достаточно всего, у нас с избытком хватает угля, у нас есть полные газохранилища газа, у нас ядерного топлива на АЭС на полтора-два года вперед. Также у нас уже достаточно много генерации из возобновляемых источников энергии, — объяснил он в ток-шоу Право на владу.

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Вероятность веерных отключений в Украине почти на нуле, добавил Герус.

Почему в Украине заговорили о веерных отключениях

В медиа заговорили о веерных отключениях света из-за обновленного прогнозного энергетического балансу Минэнерго на 2020 год, согласно которому НАЭК Энергоатом должна сократить выработку электроенергии до половины мощности.

27 мая президент Энергоатома Петр Котин заявил о падении производства атомной энергии в Украине до исторического минимума из-за работы всего 10 из 15 энергоблоков АЭС.

Фото: Dreamstime

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