Віялові відключення світла Україні не загрожують – Герус

В Україні немає дефіциту електроенергії, тому країні не загрожують віялові відключення світла.

Про заявив голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

– У країні є достатньо усього, у нас із надлишком вистачає вугілля, у нас є повні газосховища газу, у нас ядерного палива на АЕС на півтора-два роки вперед. Також у нас уже достатньо багато генерації з відновлюваних джерел енергії, – пояснив він у ток-шоу Право на владу.

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Імовірність віялових відключень в Україні майже на нулі, додав Герус.

Чому в Україні заговорили про віялові відключення

У медіа заговорили про віялові відключення світла через оновлений прогнозний енергетичний баланс Міненерго на 2020 рік, згідно з яким НАЕК Енергоатом повинна скоротити вироблення електроенергії до половини потужності.

27 травня президент Енергоатома Петро Котін заявив про падіння виробництва атомної енергії в Україні до історичного мінімуму через роботу всього 10 з 15 енергоблоків АЕС.