Производство атомной энергии в Украине упало до исторического минимума

Из-за ограничений, которые Минэнерго наложило на НАЭК Энергоатом, в Украине по состоянию на 27 мая рекордно упало производство атомной энергии.

— Упали до исторического минимума – до 6 630 МВт с 9 490 МВт, имеющихся в наличии, — сообщил президент НАЭК Энергоатом Петр Котин.

По его словам, ограничение работы энергоблоков не решит финансовые проблемы Энергоатома и не будет способствовать стабильности энергорынка Украины.

27 мая на атомных станциях Украины работают 10 из 15 энергоблоков.

Ранее Котин высказался против решения Минэнерго “выводить страну из кризиса за счет атомной генерации”.

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— Вследствие этого государство недополучит налоги, а перспективная отрасль, которая производит дешевую и экологичную электроэнергию, является одним из столпов отечественной экономики, окажется в упадке, чего мы ни в коем случае не должны допустить, – сказал врио президента НАЭК Энергоатом.

Как сообщалось, согласно обновленному прогнозному энергетическому балансу на 2020 год, выработка электроэнергии госкомпанией НАЭК Энергоатом будет сокращена до половины мощности. При этом три энергоблока АЭС будут выведены в резерв, а производство еще семь – ограничено.

В то же время производство дорогой “зеленой” энергии выросло почти вдвое, тем самым спровоцировав значительный рост цен на рынке.

Ранее и. о. министра энергетики и угольной промышленности Ольга Буславец лоббировала решение в пользу компании ДТЭК, которая, по результатам 2019 года, контролирует 63% производства тепловой генерации, 90% добычи энергетического угля и 25% производства генерации из возобновляемых источников энергии.

Позже Минэнерго поручило Энергоатому изучить возможность майнинга криптовалют на АЭС.