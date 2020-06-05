Ослабление карантина с 5 июня: список отмененных ограничений

Ослабление карантина с 5 июня позволяет проводить службы в церквях, отменяет самоизоляцию для лиц старше 60 лет и дает возможность кафе и ресторанам работать полноценно.

Соответствующие изменения приняли на заседании Кабинета министров 3 июня.

Однако Киеве дальнейших послаблений карантина пока не будут вводить из-за неутешительной статистики заболевания коронавирусом.

— В Киеве на сегодня один из трех показателей — по количеству больных на 100 тыс. населения — превышает норму. Сегодня составляет 14,9. Поэтому, мы не можем рисковать здоровьем людей и вводить еще больше послабления, — заявил Кличко.

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Какие послабления карантина вводят с 5 июня:

заведения общественного питания смогут принимать в помещениях при условии соблюдения противоэпидемических мер;

лицам старше 60 лет можно не соблюдать обязательства по самоизоляции;

проведение религиозных мероприятий в помещении при условии пребывания не более 1 человека на 5 м². Альтернативно — проведение служб под открытым небом при соблюдении дистанции в 1,5 м;

разрешение деятельности учреждений оздоровления и отдыха детей;

проведение аккредитации образовательных программ, по которым осуществляется подготовка соискателей высшего образования в удаленном режиме;

принятие решения об условной аккредитации образовательных программ без проведения или с частичным проведением аккредитационной экспертизы до 1 сентября 2020 года.

Также разрешены перевозки пассажиров легковыми автомобилями в количестве до пяти человек включая водителя. Но это без учета детей в возрасте до 14 лет.

— В случае несоответствия эпидемической ситуации в регионе показателям для ослабления мер в течение трех дней подряд региональная комиссия ТЭБ и ЧС обязана собраться вне очереди и отменить ослабление некоторых карантинных ограничений, — пояснил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Авиационное сообщение

С 5 июня восстанавливается авиасообщение в Украине. Кабинет министров принял изменения в постановление №392 от 20 марта 2020 года, которые позволят восстановить его. Решение вступит в силу после опубликования.

С 15 июня полетят первые самолеты за границу. Но авиадвижение возобновится с государствами, которые открыли аэропорты для рейсов из Украины.