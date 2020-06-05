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Послаблення карантину з 5 червня – список дозволів

Послаблення карантину з 5 червня дає можливість проводити служби у церквах, скасовує самоізоляцію для осіб старше 60 років та дозволяє кафе і ресторанам працювати повноцінно.

Відповідні зміни ухвалили на засіданні Кабінету міністрів 3 червня.

Проте у  Києві подальших послаблень карантину поки не вводитимуть через невтішну статистику захворювання на коронавірус.

– У Києві один з трьох показників – щодо кількості хворих на 100 тис. населення – перевищує норму. Нині становить 14,9. Тому, ми не можемо ризикувати здоров’ям людей і запроваджувати ще більші послаблення, – заявив Кличко.

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Які послаблення карантину вводять з 5 червня:

  • заклади громадського харчування зможуть приймати відвідувачів у приміщеннях за умови дотримання протиепідемічних заходів;
  • особам старше 60 років можна не дотримуватися зобов’язання щодо самоізоляції;
  •  проведення релігійних заходів у приміщенні за умови перебування не більше 1 особи на 5 м². Альтернативно – проведення служб просто неба за дотримання дистанції у 1,5 м;
  • дозвіл діяльності закладів оздоровлення та відпочинку дітей;
  • проведення акредитації освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти у віддаленому режимі;
  • ухвалення рішення про умовну акредитацію освітніх програм без проведення або з частковим проведенням акредитаційної експертизи до 1 вересня 2020 року.

Послаблення карантину з 5 червня: список скасованих обмежень

Також дозволили перевезення пасажирів легковими автомобілями у кількості до п’яти осіб разом з водієм. Але це без урахування дітей віком до 14 років.

– У разі невідповідності епідемічної ситуації в регіоні показникам для послаблення заходів протягом трьох днів поспіль регіональна комісія ТЕБ і НС зобов’язана зібратися позачергово та скасувати послаблення деяких карантинних обмежень, – пояснив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Авіаційне сполучення

З 5 червня відновлюється внутрішнє авіасполучення. Кабінет міністрів ухвалив зміни до постанови №392 від 20 березня 2020 року, які дозволять відновити його. Рішення набуде чинності після опублікування.

З 15 червня полетять перші літаки за кордон. Але авіарух відновиться з державами, які відкрили аеропорти для рейсів з України.

Джерело: Урядовий портал

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