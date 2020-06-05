Семь областей и Киев не могут открывать заведения общественного питания в связи с эпидемической ситуацией.

Об этом сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга.

— По индикатору заболеваемости у нас сегодня не проходят Киев, Волынская, Житомирская, Львовская, Ровенская и Черновицкая области. По тестированию не проходят Донецкая и Луганская, — сказал он.

То есть в этих областях по решению комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций не должны разрешать открывать заведения общественного питания.

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Если же заведения будут открываться, то это будет нарушением постановления о введении адаптивного карантина.

Правительство приняло решение ослабить карантин с 5 июня. Так, кафе и рестораны могут принимать внутри помещения, однако с соблюдением определенных правил.

В частности, меню оставляют на входе для бесконтактного ознакомления (или электронное/одноразовое меню).

Многоразовую посуду необходимо мыть при высокой температуре в посудомоечных машинах, а приборы должны быть в индивидуальных упаковках.

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