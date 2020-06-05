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Факти / Україна

У Києві та 7 областях не можуть відкрити кафе та ресторани – Ляшко

Сім областей і Київ не можуть відкривати заклади громадського харчування у зв’язку з епідемічною ситуацією.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу.

– За індикатором захворюваності у нас сьогодні не проходять Київ, Волинська, Житомирська, Львівська, Рівненська і Чернівецька області.

За тестуванням не проходять Донецька і Луганська, – сказав він.

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Тобто в цих областях за рішенням комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій не повинні дозволяти відкривати заклади громадського харчування.

Якщо ж заклади відкриватимуться, то це буде порушенням постанови про введення адаптивного карантину.

З 5 червня кафе і ресторани можуть приймати відвідувачів всередині приміщення. Все, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на сайті Факти ICTV.

Фото: Dreamstime

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