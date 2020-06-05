Сохранение социальной дистанции и масочный режим в общественных местах не будут отменять, пока в Украине фиксируют относительно высокий прирост инфицирования.

Министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга сказал, что правительство внедрило режим адаптивного карантина и некоторые этапы выхода из карантина, но карантин не отменяли.

— Я хочу напомнить, что у нас болеют люди коронавирусом – за сегодняшний день это 553 человека, вчера было 588. Стратегия, которую мы выбрали – это стратегия сдерживания, но это никаким образом не отменяет масочный режим и соблюдение социальной дистанции, — сказал он.

Читайте: Рост заболеваемости Covid-19 не помешает выйти из карантина — Ляшко

Масочный режим

Если количество случаев коронавируса будет уменьшаться, тогда масочный режим может завершиться до конца лета. Об этом заявлял заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

Однако пока динамика заболеваемости не падает ниже показателя в 300 человек.

По состоянию на 5 июня коронавирусом в Украине заразились 25 963 человека. За последние сутки наблюдается незначительная положительная динамика – 553 новых больных, в том числе 30 детей и 75 медработников.

Выздоровели за день еще 330 украинцев, в целом — 11 372 пациента.

К сожалению, зафиксировано 15 летальных случаев, поэтому количество жертв Covid-19 выросла до 762.