В Украине наблюдается незначительная динамика роста заболеваемости Covid-19, но это не помешает выйти из карантина.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сказал, что прогнозы KSE, согласно которым ситуация с коронавирусом может ухудшиться до возврата жесткого карантина в конце июня, были рассчитаны до 24 апреля.

— В прогнозах отмечалось, что если бы мы 24 апреля отменили все карантинные меры без внедрения поэтапного выхода из карантина, то это могло бы привести к значительным всплескам коронавирусной болезни, — отметил Ляшко.

Опыт других стран показывает, что резкое ослабление карантина приводит к всплеску заражений.

— Мы сейчас видим динамику к росту, но она небольшая и позволяет справляться с этим количеством случаев заболевания коронавирусом, — сказал он.

Замминистра не исключает внедрение адаптивного карантина во время второй волны заболеваемости, которая ожидается осенью 2020 года.

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Ослабление карантина

Согласно постановлению Кабмина, с 5 июня в Украине разрешено полноценно восстановить работу ресторанного бизнеса и угощать клиентов, не только на террасах заведения, но и внутри помещения.

Однако эпидемиологическая ситуация в столице и семи областях государства не позволяет ослабить карантинные ограничения.

Сложная эпидситуация пока сохраняется в Киеве, а также Волынской, Житомирской, Львовской, Ровенской, Черновицкой, Донецкой и Луганской областях.