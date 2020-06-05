Збереження соціальної дистанції та масковий режим у громадських місцях не скасовуватимуть, поки в Україні фіксують порівняно високий приріст інфікувань.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час прес-брифінгу сказав, що уряд запровадив режим адаптивного карантину та етапи послаблення обмежень, однак сам карантин ніхто не скасовував.

– Я хочу нагадати, що у нас люди досі хворіють на коронавірус – за сьогоднішній день це 553 людини, вчора було 588. Стратегія, яку ми вибрали – це стратегія стримування, але це ніяким чином не скасовує масковий режим і дотримання соціальної дистанції, – сказав він.

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Масковий режим

Якщо кількість випадків коронавірусу зменшуватиметься, тоді масковий режим може завершитись до кінця літа. Про це заявляв заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Однак наразі динаміка захворюваності не падає нижче показника у 300 осіб.

Станом на 5 червня коронавірусом в Україні заразилися 25 963 людини. За останню добу спостерігається незначна позитивна динаміка – 553 нових хворих, зокрема 30 дітей та 75 медпрацівників.

Одужали за день ще 330 українців, загалом – 11 372 пацієнти.

На жаль, зафіксовано 15 летальних випадків, тож кількість жертв Covid-19 зросла до 762.