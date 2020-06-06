В деле об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком появились новые детали.

Оказалось, что полицейские совершили более 10 выстрелов в сторону общественного места, где был ребенок.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что следующее судебное заседание по этому делу назначено на 18 и 19 июня 2020 года.

На этих заседаниях должны исследовать протоколы следственных экспериментов. Прокуроры будут ходатайствовать о продлении срока содержания под стражей полицейскому и продолжение действия обязанностей, возложенных судом на других обвиняемых.

Читайте: Убийство 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком: что скрывает полиция

Двух подозреваемых суд отпустил из-под стражи. Бывший полицейский Владимир Петровец и гражданский Дмитрий Кривошей вышли из СИЗО на свободу.

Под стражей остается один подозреваемый — бывший полицейский Иван Приходько. Еще один подозреваемый — сын Петровца — находится под личным обязательством.

31 мая 2019 года в Переяславе Киевской области во дворе своего дома 5-летний Кирилл Тлявов получил огнестрельное ранение головы и открытую черепно-мозговую травму. Его госпитализировали в Киев в нейрохирургический центр, однако три дня спустя он скончался.