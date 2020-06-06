У справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова у Переяславі-Хмельницькому з’явились нові деталі.
Виявилося, що поліцейські здійснили понад 10 пострілів в бік громадського місця, де була дитина.
Генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що наступне судове засідання у цій справі призначено на 18 та 19 червня 2020 року.
На цих засіданнях мають дослідити протоколи слідчих експериментів. Прокурори клопотатимуть про продовження строку тримання під вартою поліцейському та продовження дії обов’язків, покладених судом на інших обвинувачених.
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Двох підозрюваних суд відпустив з-під варти. Колишній поліцейський Володимир Петровець і цивільний Дмитро Кривошей вийшли із СІЗО на волю.
Під вартою залишається один підозрюваний – колишній поліцейський Іван Приходько. Ще один підозрюваний – син Петровца – перебуває під особистим зобов’язанням.
31 травня 2019 року в Переяславі Київської області у дворі свого будинку 5-річний Кирило Тлявов отримав вогнепальне поранення голови і відкриту черепно-мозкову травму. Його госпіталізували до Києва в нейрохірургічний центр, проте через три дні він помер.