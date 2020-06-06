У справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова у Переяславі-Хмельницькому з’явились нові деталі.

Виявилося, що поліцейські здійснили понад 10 пострілів в бік громадського місця, де була дитина.

Генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що наступне судове засідання у цій справі призначено на 18 та ‪19 червня 2020 року.

На цих засіданнях мають дослідити протоколи слідчих експериментів. Прокурори клопотатимуть про продовження строку тримання під вартою поліцейському та продовження дії обов’язків, покладених судом на інших обвинувачених.

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Двох підозрюваних суд відпустив з-під варти. Колишній поліцейський Володимир Петровець і цивільний Дмитро Кривошей вийшли із СІЗО на волю.

Під вартою залишається один підозрюваний – колишній поліцейський Іван Приходько. Ще один підозрюваний – син Петровца – перебуває під особистим зобов’язанням.

31 травня 2019 року в Переяславі Київської області у дворі свого будинку 5-річний Кирило Тлявов отримав вогнепальне поранення голови і відкриту черепно-мозкову травму. Його госпіталізували до Києва в нейрохірургічний центр, проте через три дні він помер.