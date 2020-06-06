PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Ляшко выступил против открытия летних детских лагерей

Детские оздоровительные учреждения этим летом открывать не стоит.

Об этом заявил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире одного из телеканалов.

Читайте: ВОЗ обновила рекомендации по медицинских масок

— Во время оздоровления у нас происходит где-то около 80 вспышек кишечных инфекций. Детей завозят в инфекционные стационары, где сейчас есть больные коронавирусом.

Вместо лечения кишечной инфекции мы можем подвергать их опасности инфицирования еще и Covid-19. Поэтому предложение — воздержаться до стабилизации эпидемиологической ситуации, — сказал Ляшко.

Ослабление карантина

Кабмин при заседание 3 июня принял решение об отмене некоторых карантинных ограничений. Поэтому уже с 5 июня можно:

  • заведениям общественного питания принимать посетителей в помещениях;
  • не соблюдать самоизоляции лицам старше 60 лет
  • проводить религиозные мероприятия в помещении при условии пребывания не более 1 человека на 5 м²;
  • проводить аккредитацию образовательных программ, по которым готовят соискателей высшего образования в удаленном режиме.

Источник: 112 Украина

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка