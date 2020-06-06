Ляшко выступил против открытия летних детских лагерей

Детские оздоровительные учреждения этим летом открывать не стоит.
Об этом заявил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире одного из телеканалов.
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— Во время оздоровления у нас происходит где-то около 80 вспышек кишечных инфекций. Детей завозят в инфекционные стационары, где сейчас есть больные коронавирусом.
Вместо лечения кишечной инфекции мы можем подвергать их опасности инфицирования еще и Covid-19. Поэтому предложение — воздержаться до стабилизации эпидемиологической ситуации, — сказал Ляшко.
Ослабление карантина
Кабмин при заседание 3 июня принял решение об отмене некоторых карантинных ограничений. Поэтому уже с 5 июня можно:
- заведениям общественного питания принимать посетителей в помещениях;
- не соблюдать самоизоляции лицам старше 60 лет
- проводить религиозные мероприятия в помещении при условии пребывания не более 1 человека на 5 м²;
- проводить аккредитацию образовательных программ, по которым готовят соискателей высшего образования в удаленном режиме.