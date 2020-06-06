Ляшко виступив проти відкриття літніх дитячих таборів

Дитячі оздоровчі заклади цього літа відкривати не варто.
Про це заявив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі одного з телеканалів.
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– Під час оздоровлення у нас відбувається десь близько 80 спалахів кишкових інфекцій. Дітей завозять в інфекційні стаціонари, а там нині є хворі на коронавірус.
Замість лікування кишкової інфекції, ми можемо наражати на небезпеку інфікування ще і на Covid-19. Тому пропозиція – утриматися до стабілізації епідеміологічної ситуації, – сказав Ляшко.
Послаблення карантину
Кабмін під час засідання 3 червня ухвалив рішення про скасування деяких карантинних обмежень. Тому вже з 5 червня можна:
- закладам громадського харчування приймати відвідувачів у приміщеннях;
- не дотримуватися самоізоляції особам старше 60 років;
- проводити релігійні заходи у приміщенні за умови перебування не більше 1 особи на 5 м²;
- проводити акредитацію освітніх програм, за якими готують здобувачів вищої освіти у віддаленому режимі.