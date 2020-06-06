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Факти / Україна / Суспільство

Ляшко виступив проти відкриття літніх дитячих таборів

Дитячі оздоровчі заклади цього літа відкривати не варто.

Про це заявив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі одного з телеканалів.

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– Під час оздоровлення у нас відбувається десь близько 80 спалахів кишкових інфекцій. Дітей завозять в інфекційні стаціонари, а там нині є хворі на коронавірус.

Замість лікування кишкової інфекції, ми можемо наражати на небезпеку інфікування ще і на Covid-19. Тому пропозиція – утриматися до стабілізації епідеміологічної ситуації, – сказав Ляшко.

Послаблення карантину

Кабмін під час засідання 3 червня ухвалив рішення про скасування деяких карантинних обмежень. Тому вже з 5 червня можна:

  • закладам громадського харчування приймати відвідувачів у приміщеннях;
  • не дотримуватися самоізоляції особам старше 60 років;
  • проводити релігійні заходи у приміщенні за умови перебування не більше 1 особи на 5 м²;
  • проводити акредитацію освітніх програм, за якими готують здобувачів вищої освіти у віддаленому режимі.

Джерело: 112 Україна

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