Ляшко виступив проти відкриття літніх дитячих таборів

Дитячі оздоровчі заклади цього літа відкривати не варто.

Про це заявив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі одного з телеканалів.

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– Під час оздоровлення у нас відбувається десь близько 80 спалахів кишкових інфекцій. Дітей завозять в інфекційні стаціонари, а там нині є хворі на коронавірус.

Замість лікування кишкової інфекції, ми можемо наражати на небезпеку інфікування ще і на Covid-19. Тому пропозиція – утриматися до стабілізації епідеміологічної ситуації, – сказав Ляшко.