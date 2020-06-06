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Факты / Украина / Общество

В Киеве частично восстанавливает движение городская электричка

В Киеве с 8 июня возобновляется движение городских электропоездов на станции Почайна в микрорайон Троещину.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

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— Поезда будут курсировать в часы пик, а также в субботу и воскресенье, — сообщили в КГГА.

О восстановлении кольцевого движения городских электричек по Киевскому железнодорожному кольцу сообщат дополнительно.

Метро на Троещину

Строительство ветки метро на Троещину начнут после открытия Подольско-Воскресенского мостового перехода.

На мосту обустроят шесть полос для автомобильного движения и две колеи для метро.

Автомобильное сообщение Подольско-Воскресенским мостом откроют уже к концу этого года.

Источник: КГГА

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