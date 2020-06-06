В Киеве частично восстанавливает движение городская электричка

В Киеве с 8 июня возобновляется движение городских электропоездов на станции Почайна в микрорайон Троещину.
Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.
Читайте: Коронавирус в транспорте разносится на 7 метров — ученые
— Поезда будут курсировать в часы пик, а также в субботу и воскресенье, — сообщили в КГГА.
О восстановлении кольцевого движения городских электричек по Киевскому железнодорожному кольцу сообщат дополнительно.
Метро на Троещину
Строительство ветки метро на Троещину начнут после открытия Подольско-Воскресенского мостового перехода.
На мосту обустроят шесть полос для автомобильного движения и две колеи для метро.
Автомобильное сообщение Подольско-Воскресенским мостом откроют уже к концу этого года.