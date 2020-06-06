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Факти / Україна / Суспільство

У Києві частково відновлює рух міська електричка

У Києві з 8 червня поновлюється рух міських електропоїздів з станції Почайна до мікрорайону Троєщину.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

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– Потяги курсуватимуть в години пік, а також в суботу та неділю, – повідомили у КМДА.

Про відновлення кільцевого руху міських електричок по Київському залізничному кільцю повідомлять додатково.

Метро на Троєщину

Будівництво гілки метро на Троєщину почнуть після відкриття Подільсько-Воскресенського мостового переходу.

На мосту облаштують шість смуг для автомобільного руху та дві колії для метро.

Автомобільне сполучення Подільсько-Воскресенським мостом відкриють вже до кінця цього року.

Джерело: КМДА

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