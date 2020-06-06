У Києві з 8 червня поновлюється рух міських електропоїздів з станції Почайна до мікрорайону Троєщину.
Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.
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– Потяги курсуватимуть в години пік, а також в суботу та неділю, – повідомили у КМДА.
Про відновлення кільцевого руху міських електричок по Київському залізничному кільцю повідомлять додатково.
Метро на Троєщину
Будівництво гілки метро на Троєщину почнуть після відкриття Подільсько-Воскресенського мостового переходу.
На мосту облаштують шість смуг для автомобільного руху та дві колії для метро.
Автомобільне сполучення Подільсько-Воскресенським мостом відкриють вже до кінця цього року.