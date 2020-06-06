В Киеве наибольшее количество госпитализированных с Covid-19 за сутки

По состоянию на 6 июня в Киеве 83 новых случаев коронавируса. Умерло два человека, всего за период пандемии 75 летальных случаев.

Об этом сообщили в Киевской государственной городской администрации.

— Сейчас в столице уже 3 375 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, — заявил мэр Виталий Кличко.

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Заболели:

41 женщина в возрасте от 19 до 79 лет;

38 мужчин от 18 до 82 лет;

10-летняя девочка;

3 мальчика в возрасте 8, 10 и 13 лет.

В больницы столицы госпитализировали 25 пациентов. Другие — лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

— Это едва ли не самое большое количество госпитализированных за сутки за весь период пандемии, — отметил мэр Киева.

Всего в больницах с диагнозом коронавирус сейчас лечатся 205 пациентов. 35 больных — в тяжелом состоянии. Трое — под аппаратами ИВЛ.

Выздоровели за сутки 12 киевлян. Всего коронавирус преодолело 888 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе — 19. Деснянском — 17. В Дарницком и Днепровском — по 10 случаев.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 6 июня 26514 украинцев заразились коронавирусом. За последние сутки выявлено еще 550 пациентов с Covid-19.

В общем заболели 1 903 детей и 5 016 медиков. На амбулаторном лечении 18 532 пациентов, из них 1 590 детей и 4 067 медработников.

Всего в Украине 414 542 образцы исследованы методом ПЦР и 40 624 образцы — методом ИФА.