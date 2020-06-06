Станом на 6 червня у Києві 83 нових випадків коронавірусу. Померли дві людини, всього за період пандемії 75 летальних випадків.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

– Нині в столиці вже 3 375 підтверджених випадків захворювання на коронавірус, – заявив міський голова Віталій Кличко.

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Захворіли:

41 жінка віком від 19 до 79 рокiв;

38 чоловіків від 18 до 82 рокiв;

10-річна дівчинка;

3 хлопчики віком 8, 10 та 13 років.

До лікарень столиці госпіталізували 25 пацієнтів. Інші – лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

– Це чи не найбільша кількість госпіталізованих за одну добу за весь період пандемії, – зазначив мер Києва.

Загалом у лікарнях з діагнозом коронавірус нині лікуються 205 пацієнтів. 35 хворих – у важкому стані. Троє – під апаратами ШВЛ.

Одужали за добу 12 киян. Усього коронавірус подолали 888 мешканців столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили в Солом‘янському районі – 19. Деснянському – 17. У Дарницькому і Дніпровському – по 10 випадків.

Коронавірус в Україні

Станом на 6 червня 26 514 українців заразилися коронавірусом. За останню добу виявлено ще 550 пацієнтів з Covid-19.

Загалом захворіли 1 903 дітей та 5 016 медиків. На амбулаторному лікуванні 18 532 пацієнти, з них 1 590 дітей та 4 067 медпрацівників.

Усього в Україні 414 542 зразки досліджено методом ПЛР та 40 624 зразки — методом ІФА.