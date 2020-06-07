Депутата Юрия Заславского избили на заправке

На одной из автозаправок в Житомирском районе в результате драки пострадал народный депутат из фракции Слуга народа Юрий Заславский.

По словам очевидцев, между двумя мужчинами возник конфликт, а после ударов один из участников упал на землю, потеряв сознание.

Юрий Заславский получил многочисленные ссадины и царапины лица, однако от госпитализации отказался. Судмедэкспертизу он будет проходить по месту жительства.

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В полиции Житомирской области подтвердили факт проишествия и открытие уголовного производства.

В соцсетях депутат пока никак не прокомментировал свое избиение.

В то же время о проишествии рассказала заместитель главы фракции Слуга Народу Евгения Кравчук.

— Да, действительно инцидент был. Как я понимаю, конфликт возник в очереди на заправке. Мужчина подошел к Юрию уже на улице и нанес несколько ударов. Юрий написал заявление в полицию.

Евгения Кравчук добавила, что Заславский не был знаком с нападающим.

Юрий Заславский — хмельничанин, кроме депутатского мандата, является руководителем ООО Макрус ЛДТ (специализация — оптовые продажи). В Верховной Раде входит в состав комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и страхования.

Тем временем в Киеве правоохранители расследуют дело избиения водителя трамвая, на которого набросилась группа неизвестных после просьбы надеть защитные маски.

Водитель был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Злоумышленников разыскивает полиция.

Источник: Житомир Інфо, Hromadske

Фото: Юрій Заславський