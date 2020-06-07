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Факти / Надзвичайні події

Під Житомиром на заправці побили депутата Слуги народу

На одній із автозаправок у Житомирському районі внаслідок бійки постраждав народний депутат з фракції Слуга народу Юрій Заславський.

За словами очевидців, між двома чоловіками виник конфлікт, а після ударів один із учасників впав на землю, втративши свідомість.

Юрій Заславський отримав численні садна та подряпини обличчя, однак від госпіталізації відмовився. Судмедекспертизу він проходитиме за місцем проживання.

Депутата Юрія Заславського побили на заправці

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В поліції Житомирської області підтвердили факт події та відкриття кримінального провадження.

У соцмережах депутат поки ніяк не прокоментував своє побиття.

Натомість про подію розповіла заступниця глави фракції Слуга Народу Євгенія Кравчук.

– Так, дійсно інцидент був. Як я розумію, конфлікт виник у черзі на заправці. Чоловік підійшов до Юрія вже на вулиці і наніс декілька ударів. Юрій написав заяву в поліцію

Євгенія Кравчук додала, що Заславський не був знайомий із нападником.

Юрій Заславський – хмельничанин, окрім депутатського мандату, є керівником ТОВ Макрус ЛДТ (спеціалізація – оптові продажі). У Верховній Раді входить комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та страхування.

Тим часом у Києві правоохоронці розслідуватимуть справу побиття водія трамвая, на якого накинулася група невідомих після прохання надягнути захисні маски.

Водія було госпіталізовано із закритою черепно-мозковою травмою і струсом мозку. Зловмисників розшукує поліція.

Джерело: Житомир Інфо, Hromadske

Фото: Юрій Заславський

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