Депутата Юрія Заславського побили на заправці

На одній із автозаправок у Житомирському районі внаслідок бійки постраждав народний депутат з фракції Слуга народу Юрій Заславський.

За словами очевидців, між двома чоловіками виник конфлікт, а після ударів один із учасників впав на землю, втративши свідомість.

Юрій Заславський отримав численні садна та подряпини обличчя, однак від госпіталізації відмовився. Судмедекспертизу він проходитиме за місцем проживання.

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В поліції Житомирської області підтвердили факт події та відкриття кримінального провадження.

У соцмережах депутат поки ніяк не прокоментував своє побиття.

Натомість про подію розповіла заступниця глави фракції Слуга Народу Євгенія Кравчук.

– Так, дійсно інцидент був. Як я розумію, конфлікт виник у черзі на заправці. Чоловік підійшов до Юрія вже на вулиці і наніс декілька ударів. Юрій написав заяву в поліцію

Євгенія Кравчук додала, що Заславський не був знайомий із нападником.

Юрій Заславський – хмельничанин, окрім депутатського мандату, є керівником ТОВ Макрус ЛДТ (спеціалізація – оптові продажі). У Верховній Раді входить комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та страхування.

Тим часом у Києві правоохоронці розслідуватимуть справу побиття водія трамвая, на якого накинулася група невідомих після прохання надягнути захисні маски.

Водія було госпіталізовано із закритою черепно-мозковою травмою і струсом мозку. Зловмисників розшукує поліція.

Джерело: Житомир Інфо, Hromadske

Фото: Юрій Заславський