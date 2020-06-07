Депутата Юрія Заславського побили на заправці

На одній із автозаправок у Житомирському районі внаслідок бійки постраждав народний депутат з фракції Слуга народу Юрій Заславський.
За словами очевидців, між двома чоловіками виник конфлікт, а після ударів один із учасників впав на землю, втративши свідомість.
Юрій Заславський отримав численні садна та подряпини обличчя, однак від госпіталізації відмовився. Судмедекспертизу він проходитиме за місцем проживання.
Читайте: Прикордонники врятували українця, якого несло течією річки в Угорщину
В поліції Житомирської області підтвердили факт події та відкриття кримінального провадження.
У соцмережах депутат поки ніяк не прокоментував своє побиття.
Натомість про подію розповіла заступниця глави фракції Слуга Народу Євгенія Кравчук.
– Так, дійсно інцидент був. Як я розумію, конфлікт виник у черзі на заправці. Чоловік підійшов до Юрія вже на вулиці і наніс декілька ударів. Юрій написав заяву в поліцію
Євгенія Кравчук додала, що Заславський не був знайомий із нападником.
Юрій Заславський – хмельничанин, окрім депутатського мандату, є керівником ТОВ Макрус ЛДТ (спеціалізація – оптові продажі). У Верховній Раді входить комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та страхування.
Тим часом у Києві правоохоронці розслідуватимуть справу побиття водія трамвая, на якого накинулася група невідомих після прохання надягнути захисні маски.
Водія було госпіталізовано із закритою черепно-мозковою травмою і струсом мозку. Зловмисників розшукує поліція.
Джерело: Житомир Інфо, Hromadske
Фото: Юрій Заславський