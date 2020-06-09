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Факты / Украина / Политика

Мне стыдно: Зеленский объяснил шутку об Украине и проститутку

Владимиру Зеленскому стыдно за сравнение Украины с проституткой, но шутка была о другом.

Об этом президент Украины заявил в интервью изданию Украинская правда.

— Если большое количество людей, или даже кто-то воспринял как шутку и сравнение Украины с “проституткой”, то за такие вещи мне стыдно. И я — не прав. Но шутка была о другом, — отметил президент.

По его словам, шутка была о финансовой несамостоятельности украинской системы, которая должна быть независима от других.

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— Мы должны быть независимой страной. Никто не имеет права управлять нами, — отметил Владимир Зеленский.

Также президент объяснил, что не стоит стесняться ошибок. Однако их никто не хотел делать или кого-то обижать.

Речь идет о шутке, которая была в одном из номеров шоу Вечерний квартал. Тогда Владимир Зеленский, будучи актером студии Квартал-95, сказал, что Украина напоминает актрису из немецких фильмов для взрослых, которая готова на что угодно.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы заразиться коронавирусом, чтобы показать Украинская всю опасность.

Зеленский заявил, что ему не страшно заболеть Covid-19, но идея преднамеренного заражения не рассматривается. По его слова, семья ему бы это не простила.

Источник: Украинская правда

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