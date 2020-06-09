Володимиру Зеленському соромно за порівняння України з повією, але жарт був про інше.

Про це президент України заявив в інтерв’ю виданню Українська правда.

– Якщо велика кількість людей, чи навіть хтось, сприйняв як жарт і порівняння України з “повією”, то за такі речі мені соромно. І я – неправий. Але жарт був про інше, – зазначив президент.

За його словами, жарт був про фінансову несамостійність української системи, яка має бути незалежна від інших.

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– Ми повинні бути незалежною країною. Ніхто не має права нами керувати, – наголосив Володимир Зеленський.

Також президент пояснив, що не варто соромитись помилок. Проте їх ніхто не хотів робити чи когось ображати.

Йдеться про жарт, який був в одному з номерів шоу Вечірній квартал. Тоді Володимир Зеленський, будучи актором студії Квартал-95,сказав, що Україна нагадує актрису з німецьких фільмів для дорослих, яка готова на будь-що.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що хотів би заразитись коронавірусом, щоб показати українцям усю небезпеку.

Зеленський заявив, що йому не страшно захворіти на Covid-19, але ідея навмисного зараження не розглядається. За його слова, сім’я йому б це не пробачила.