В парламент проходят четыре партии, в лидерах — Слуга народа и ОПЗЖ — опрос

Парламентские выборы выиграют четыре партии, 51% выступает за выполнение минских соглашений, дома на украинском и русском общается фактически одинаковое количество людей, об этом свидетельствуют данные соцопроса.

2-5 июня 2020 года социологическая компания RTS (Роботизированные телесистемы) провела исследование общественного мнения методом CATI (computer-assisted telephone interviews).

Для получения репрезентативной выборки было опрошено население Украины возрастом от 18 лет во всех областях Украины, кроме временно неконтролируемых районов Донецкой и Луганской областей, а также АР Крым. Для получения ответов респондентов была использована случайная генерация мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность – 3 тыс. респондентов.

Статистическая погрешность — +/- 3%. По результатам исследования, если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то наибольшее количество голосов было бы отдано за партию Слуга народа (Р. Стефанчук, А. Корниенко) — 31,3%, Оппозиционную платформу – За жизнь (Ю. Бойко, В. Рабинович, В. Медведчук) – 16,7%, Европейскую солидарность (П. Порошенко, А. Парубий, И. Геращенко) — 14,3% и Батькивщину (Ю. Тимошенко, С. Тарута) – 10,9%.

Другие политические партии имеют значительно меньшие шансы на прохождение в следующий состав Верховной Рады Украины: Партия Шария — 3,8%, Сила и честь — 3,4%, Голос — 2,9%, Гражданская позиция — 2,7%, Радикальная партия Олега Ляшко – 2,5%, Свобода — 2,1%, Оппозиционный блок — 1,9%, Украинская стратегия Гройсмана — 1,5%, Самопомощь — 0,8%, Национальный корпус — 0,7%.

Читайте: 83% украинцев считают, что женщина должна заботиться о доме и семье — опрос

На вопрос об отношении респондентов к выполнению Минских соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе 51% опрошенных заявили, что их выполнение — в интересах Украины, 17% предложили оказаться от их выполнения, 32% затруднились ответить на этот вопрос.

Ответы на вопрос На каком языке вы преимущественно разговариваете дома? распределились следующим образом: 44% опрошенных преимущественно общаются дома на украинском языке, 41% — на русском, 13% — на обоих языках сразу, а 2% — на другом языке.

Напомним, по результатам опроса, треть украинцев оценивают первый год президентства Владимира Зеленского на отлично или хорошо, почти 40% — удовлетворительно, около трети — неудовлетворительно или ужасно.