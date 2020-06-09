У парламент проходять чотири партії, в лідерах – Слуга народу та ОПЗЖ – опитування

Парламентські вибори виграють чотири партії, 51% виступає за виконання мінських угод, вдома українською та російською спілкується фактично однакова кількість людей, про це свідчать дані соцопитування.

2-5 червня 2020 року соціологічна компанія RTS (Роботизовані телесистеми) провела дослідження громадської думки методом CATI ( computer-assisted telephone interviews).

Для отримання репрезентативної вибірки було опитано населення України віком від 18 років у всіх областях України, окрім тимчасово неконтрольованих районів Донецької та Луганської областей, а також АР Крим. Для отримання відповідей респондентів була використана випадкова генерація мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність – 3 тис. респондентів.

Статистична похибка – +/- 3%. За результатами дослідження, якби парламентські вибори відбулися найближчої неділі, то найбільшу кількість голосів було б віддано за партію Слуга народу (Р. Стефанчук, А. Корнієнко) – 31,3%, Опозиційну платформу – За життя (Ю. Бойко, В. Рабінович, В. Медведчук) – 16,7%, Європейську солідарність (П. Порошенко, А. Парубій, І. Геращенко) – 14,3% і Батьківщину (Ю. Тимошенко, С. Тарута) – 10,9%.

Інші політичні партії мають значно менші шанси на проходження до наступного складу Верховної Ради України: Партія Шарія – 3,8%, Сила і честь – 3,4%, Голос – 2,9%, Громадянська позиція – 2,7%, Радикальна партія Олега Ляшка – 2,5%, Свобода – 2,1%, Опозиційний блок – 1,9%, Українська стратегія Гройсмана – 1,5%, Самопоміч – 0,8%, Національний корпус – 0,7%.

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На запитання про ставлення респондентів до виконання Мінських угод щодо врегулюванню конфлікту на Донбасі 51% опитаних заявили, що їх виконання – в інтересах України, 17% запропонували відмовитися від їх виконання, 32% не змогли відповісти на це запитання.

Відповіді на запитання Якою мовою ви переважно розмовляєте вдома? розподілилися наступним чином: 44% опитаних переважно спілкуються вдома українською мовою, 41% – російською, 13% – обома мовами відразу, а 2% – іншою мовою.

Нагадаємо, за результатами опитування, третина українців оцінюють перший рік президентства Володимира Зеленського на відмінно або добре, майже 40% – задовільно, близько третини – незадовільно або жахливо.