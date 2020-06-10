PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Андрюху власть съедает: Зеленский признался, что видел Богдана генпрокурором

Президент Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана, когда заметил, что экс-главу Офиса президента “стала портить власть”.

Об этом лидер государства рассказал в интервью и уточнил, что Богдан стал конфликтным.

— Когда я увидел, что Андрюха не видит, как власть его съедает, точно съест, и закончится все очень плохо, я принял решение о том, что нам нужно…, — сказал Зеленский.

Президент добавил, что уважал профессионализм Богдана как юриста и видел его в должности генерального прокурора.

Читайте: Гавкни на нее! Богдан в зоопарке пытался прокатить собаку на козле

После увольнения Богдана, по словам Зеленского, он перестал с ним общаться.

Увольнение Богдана

Перед тем, как выдать указ об увольнении Богдана 11 февраля 2019 года, Зеленский заявил о наличии конфликтов в его команде.

Тогда же президент добавил, что очень тяжело расстается с людьми, но “жить в постоянном конфликте не может”.

На место Богдана президент назначил своего советника Андрея Ермака.

Источник: Украинская правда

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка