Андрюху власть съедает: Зеленский признался, что видел Богдана генпрокурором

Президент Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана, когда заметил, что экс-главу Офиса президента “стала портить власть”.
Об этом лидер государства рассказал в интервью и уточнил, что Богдан стал конфликтным.
— Когда я увидел, что Андрюха не видит, как власть его съедает, точно съест, и закончится все очень плохо, я принял решение о том, что нам нужно…, — сказал Зеленский.
Президент добавил, что уважал профессионализм Богдана как юриста и видел его в должности генерального прокурора.
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После увольнения Богдана, по словам Зеленского, он перестал с ним общаться.
Увольнение Богдана
Перед тем, как выдать указ об увольнении Богдана 11 февраля 2019 года, Зеленский заявил о наличии конфликтов в его команде.
Тогда же президент добавил, что очень тяжело расстается с людьми, но “жить в постоянном конфликте не может”.
На место Богдана президент назначил своего советника Андрея Ермака.