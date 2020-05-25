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Факты / Украина / Общество

Гавкни на нее! Богдан в зоопарке пытался прокатить собаку на козле

Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан пришел в киевский зоопарк, фотографировался с животными и пытался прокатить свою собаку на козле.

Политика без маски и перчаток заметили в контактной зоне зоопарка, когда он общался с козами.

У ребенка, который стоял возле ограды, козел забрал овощи. На видео видно, что Богдан схватил животное за ухо и заставил вернуть их ребенку обратно.

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К слову, Киевский зоопарк открыли 23 мая. Сейчас там образовываются огромные очереди из людей, которые хотят провести в зоопарке время. Однако большинство людей гуляет без масок.

Источник: Роман Сухан

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