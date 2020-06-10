Андрюху влада з’їдає: Зеленський зізнався, що бачив Богдана генпрокурором

Президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана, коли помітив, що екс-голову Офісу президента “стала псувати влада”.

Про це лідер держави розповів в інтерв’ю та уточнив, що Богдан став конфліктним.

– Коли я побачив, що Андрюха не бачить, як влада його з’їдає, точно з’їсть, і закінчиться все дуже погано, я ухвалив рішення про те, що нам треба…, – сказав Зеленський.

Президент додав, що поважав професіоналізм Богдана як юриста та бачив його на посаді генерального прокурора.

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Після звільнення Богдана, за словами Зеленського, він перестав із ним спілкуватися.

Звільнення Богдана

Перед тим, як видати указ про звільнення Богдана 11 лютого 2019 року, Зеленський заявив про наявність конфліктів у його команді.

Тоді ж президент додав, що дуже важко розлучається з людьми, але “жити у постійному конфлікту не може”.

На місце Богдана президент призначив свого радника Андрія Єрмака.