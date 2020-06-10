По состоянию на 13.00 на временно оккупированную территорию Украины через контрольный пункт Марьинка пропустили только одного человека на автомобиле, однако потом боевики вернули его обратно.

Еще 5 человек пропустили пешком в направлении временно оккупированного Донецка. Сейчас они ожидают пропуска на блокпосту боевиков.

Через КПВВ Станица Луганская на временно оккупированную территорию прошло шесть граждан. Сейчас они ожидают перед блокпостом, где российские наемники установили противотанковые заграждения.

По состоянию на 13.30 шесть человек вернулись на подконтрольную территорию.

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На данный момент только перед КПВВ Марьинка собралось около 100 пешеходов, среди которых 70 пожилых людей и до 10 детей. Некоторые из них ожидают пропуска еще с 6 часов утра.

Накануне штаб Операции объединенных сил заявил, что с 11.00 10 июня восстанавливается пропуск через линию разграничения. Начнут работать КПВВ Марьинка и Станица Луганская.

Обязательным условием для въезда на подконтрольную территорию Украины является измерение температуры.

Кроме этого необходимо надеть маску и соблюдать социальную дистанцию.