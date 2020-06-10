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Факти / Україна / Суспільство

Бойовики не пропускають людей через лінію розмежування

Станом на 13.00 на тимчасово окуповану територію України через контрольний пункт Мар’їнка пропустили лише одного чоловіка на автомобілі, проте згодом бойовики повернули його назад.

Ще 5 осіб пропустили пішки у напрямку тимчасово окупованого Донецька. Зараз вони очікують пропуску на блокпосту бойовиків.

Через КПВВ Станиця Луганська на тимчасово окуповану територію пройшло шість громадян. Наразі вони очікують перед блокпостом, де російські найманці встановили протитанкові загородження.

Станом на 13.30 шестеро людей повернулись на підконтрольну територію.

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Наразі лише перед КПВВ Мар’їнка зібралося близько 100 пішоходів, серед яких 70 осіб похилого віку та до 10 дітей. Деякі з них очікують пропуску ще з 6-ї години ранку.

Напередодні штаб Операції об’єднаних сил заявив, що з 11.00 10 червня відновлюється пропуск через лінію розмежування. Розпочнуть працювати КПВВ Мар’їнка та Станиця Луганська. 

Обов’язковою умовою для в’їзду на підконтрольну територію України є вимірювання температури.

Окрім цього необхідно одягнути маску та дотримуватись соціальної дистанції.

Джерело: Держприкордонслужба

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