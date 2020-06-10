Пункты пропуска ООС возобновят работу для людей и транспортных средств через линию разграничения с 10 июня.

Пропуск автомобилей и граждан будет проводиться с 11.00 до 14.00.

— 10 июня с 11.00 восстанавливается пропуск через линию разграничения на КПВВ для автомобильного и пешего сообщения в районе проведения Операции объединенных сил, — сообщила пресс-служба ООС.

Начнут работать:

КПВВ Марьинка — дорожный коридор Донецк — Курахово для автомобильного транспорта;

КПВВ Станица Луганская — дорожный коридор Станица Луганская — Счастье — Новоайдар для пешеходов.

Обязательными условиями для въезда на подконтрольную территорию Украины является температурный скрининг и пребывание в защитной маске или респираторе, а также соблюдение социальной дистанции.

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Кроме того, граждане должны дать согласие на обязательную самоизоляцию с помощью приложения Дія вдома или на обсервацию для пропуска через КПВВ.

Также пресс-служба ООС сообщила, что будут определенные категории граждан, которым предоставляется приоритетное право на пересечение линии разграничения:

тем, кто имеет причины социально-гуманитарного характера (при наличии соответствующих подтверждающих документов)

тем, кто пересекает пункт пропуска для для ВНО и лицам, которые их сопровождают (при наличии сертификата и приглашения-пропуска).

Отмечается, что, пересекая линию разграничения для участия во внешнем независимом оценивании, граждане и лица, сопровождающие их, не будут проходить обязательную самоизоляцию или обсервацию.

Открытие пунктов пропуска

В мае в Украине начали открывать пункты пропуска на границе с другими странами.

В начале прошлого места возобновил работу КПВВ Рава-Русская — Гребенне на границе с Польшей. Позже начал свою работу пешеходный пункт пропуска Шегини.

С 29 мая возобновили работу 66 КПВВ на границе со странами ЕС и Молдовой. Но это решение не касается пунктов пропуска с РФ и Белоруссией.

С 1 июня в Закарпатской области на границе со Словакией заработали три пункта пропуска:

Ужгород — Вишне Немецкое;

Малый Березный — Убля;

Малые Селменцы — Большие Селменцы.

Однако из-за чрезвычайной ситуации в соседней стране не все граждане смогут пересечь границу. Разрешение будет предоставляться для лиц, имеющих справку о длительном пребывании, тринзите или решение соответствующего министерства.