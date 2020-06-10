Пункты пропуска ООС возобновят работу для людей и транспортных средств через линию разграничения с 10 июня.
Пропуск автомобилей и граждан будет проводиться с 11.00 до 14.00.
— 10 июня с 11.00 восстанавливается пропуск через линию разграничения на КПВВ для автомобильного и пешего сообщения в районе проведения Операции объединенных сил, — сообщила пресс-служба ООС.
Начнут работать:
- КПВВ Марьинка — дорожный коридор Донецк — Курахово для автомобильного транспорта;
- КПВВ Станица Луганская — дорожный коридор Станица Луганская — Счастье — Новоайдар для пешеходов.
Обязательными условиями для въезда на подконтрольную территорию Украины является температурный скрининг и пребывание в защитной маске или респираторе, а также соблюдение социальной дистанции.
Читайте: КПВВ на админгранице с Крымом будут закрыты до 22 июня
Кроме того, граждане должны дать согласие на обязательную самоизоляцию с помощью приложения Дія вдома или на обсервацию для пропуска через КПВВ.
Также пресс-служба ООС сообщила, что будут определенные категории граждан, которым предоставляется приоритетное право на пересечение линии разграничения:
- тем, кто имеет причины социально-гуманитарного характера (при наличии соответствующих подтверждающих документов)
- тем, кто пересекает пункт пропуска для для ВНО и лицам, которые их сопровождают (при наличии сертификата и приглашения-пропуска).
Отмечается, что, пересекая линию разграничения для участия во внешнем независимом оценивании, граждане и лица, сопровождающие их, не будут проходить обязательную самоизоляцию или обсервацию.
Открытие пунктов пропуска
В мае в Украине начали открывать пункты пропуска на границе с другими странами.
В начале прошлого места возобновил работу КПВВ Рава-Русская — Гребенне на границе с Польшей. Позже начал свою работу пешеходный пункт пропуска Шегини.
С 29 мая возобновили работу 66 КПВВ на границе со странами ЕС и Молдовой. Но это решение не касается пунктов пропуска с РФ и Белоруссией.
С 1 июня в Закарпатской области на границе со Словакией заработали три пункта пропуска:
- Ужгород — Вишне Немецкое;
- Малый Березный — Убля;
- Малые Селменцы — Большие Селменцы.
Однако из-за чрезвычайной ситуации в соседней стране не все граждане смогут пересечь границу. Разрешение будет предоставляться для лиц, имеющих справку о длительном пребывании, тринзите или решение соответствующего министерства.