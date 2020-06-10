Пока гибнут дельфины: в Крыму запретили ловить мидии и креветки

В оккупированном Крыму экологи фиксируют рекордное количество выбросов дельфинов на побережье полуострова.

Только за пять месяцев 2020 года пострадали 416 дельфинов, когда за весь 2019 год было зафиксировано 468 выбросов.

— Выраженные всплески смертности стабильно приходятся на месяцы активного промышленного рыболовства, а большинство свежих останков китообразных демонстрируют характерные для прилова патологические изменения, — говорится в сообщении.

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Обеспокоенные активисты обращались к Росрыболовству, однако к руководству организации информация о ситуации в полной мере почему-то не дошла.

Также с 1 июня в Крыму официально запретили ловить мидии и креветки. Ранее было временно любительский лов раков (до 15 июля) и бычков (до 15 июня).

На оккупированном полуострове временно будет действовать система штрафов, от 8 до 42 российских рублей за одну пойманную рыбу.

При этом крымчанам разрешен сбор руками черноморского моллюска — рапанов. Однако действует суточная норма добычи — 10 кг.

Российские войска в Крыму

Между тем Генеральный штаб Украины фиксирует увеличение количества военных учений в Крыму. В частности, Россия проводит танковые учения, отрабатывая оборонительные и наступательные действия.

Некоторые другие российские военные маневры часто перекрывают часть Черного моря, чем блокируют доступ к украинским гаваней. Таким образом, напряженность украинских войск во всем Черноморском регионе только растет.

Источник: Крым Реалии, Российская газета