PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Поки гинуть дельфіни: у Криму заборонили ловити мідії та креветки

В окупованому Криму екологи фіксують рекордну кількість викидів дельфінів на узбережжя півострова.

Лише за п’ять місяців 2020 року постраждали 416 дельфінів, коли за весь 2019 рік було зафіксовано 468 викидів.

– Виражені сплески смертності стабільно припадають на місяці активного промислового рибальства, а більшість свіжих останків китоподібних демонструють характерні для прилову патологічні зміни, – йдеться у повідомленні.

Читайте: Дельфіни в портах та олені у храмах: як карантин рятує Землю

Стурбовані активісти зверталися до Росрибальства, однак до керівництва організації інформація про ситуацію у повній мірі чомусь не дійшла.

Також з 1 червня у Криму офіційно заборонили ловити мідії та креветки. Раніше було тимчасово любительський вилов раків (до 15 липня) та бичків (до 15 червня).

На окупованому півострові тимчасово діятиме система штрафів, від 8 до 42 російських рублів за одну зловлену рибину.

При цьому кримчанам дозволено збір руками чорноморського молюска – рапанів. Однак діє добова норма вилову – 10 кг.

Російські війська у Криму

Тим часом Генеральний штаб України фіксує збільшення кількості військових навчань у Криму. Зокрема, Росія проводить танкові навчання, відпрацьовуючи оборонні і наступальні дії.

Деякі інші російські військові маневри часто перекривають частину Чорного моря, чим блокують доступ до українських гаваней. Таким чином, напруженість українських військ у всьому Чорноморськму регіоні лише зростає.

Джерело: Крим Реалії, Российская газета

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка