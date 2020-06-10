Поки гинуть дельфіни: у Криму заборонили ловити мідії та креветки

В окупованому Криму екологи фіксують рекордну кількість викидів дельфінів на узбережжя півострова.

Лише за п’ять місяців 2020 року постраждали 416 дельфінів, коли за весь 2019 рік було зафіксовано 468 викидів.

– Виражені сплески смертності стабільно припадають на місяці активного промислового рибальства, а більшість свіжих останків китоподібних демонструють характерні для прилову патологічні зміни, – йдеться у повідомленні.

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Стурбовані активісти зверталися до Росрибальства, однак до керівництва організації інформація про ситуацію у повній мірі чомусь не дійшла.

Також з 1 червня у Криму офіційно заборонили ловити мідії та креветки. Раніше було тимчасово любительський вилов раків (до 15 липня) та бичків (до 15 червня).

На окупованому півострові тимчасово діятиме система штрафів, від 8 до 42 російських рублів за одну зловлену рибину.

При цьому кримчанам дозволено збір руками чорноморського молюска – рапанів. Однак діє добова норма вилову – 10 кг.

Російські війська у Криму

Тим часом Генеральний штаб України фіксує збільшення кількості військових навчань у Криму. Зокрема, Росія проводить танкові навчання, відпрацьовуючи оборонні і наступальні дії.

Деякі інші російські військові маневри часто перекривають частину Чорного моря, чим блокують доступ до українських гаваней. Таким чином, напруженість українських військ у всьому Чорноморськму регіоні лише зростає.

Джерело: Крим Реалії, Российская газета