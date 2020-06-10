Пункти пропуску ООС відновлять роботу для людей і транспортних засобів через лінію розмежування з 10 червня.

Пропуск автомобілів та громадян проводитиметься з 11.00 до 14.00.

– 10 червня з 11.00 відновлюється пропуск через лінію розмежування на КПВВ для автомобільного та пішого сполучення у районі проведення Операції об’єднаних сил, – повідомила прес-служба ООС.

Розпочнуть працювати:

КПВВ Мар’їнка – дорожній коридор Донецьк – Курахове для автомобільного транспорту;

КПВВ Станиця Луганська – дорожній коридор Станиця Луганська – Щастя – Новоайдар для пішоходів.

Обов’язковими умовами для в’їзду на підконтрольну територію України є температурний скринінг та перебування у захисній масці чи респіраторі, а також дотримання соціальної дистанції.

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Окрім того, громадяни мають дати згоду на обов’язкову самоізоляцію за допомогою додатку Дій вдома або на обсервацію для пропуску через КПВВ.

Також прес-служба ООС повідомила, що будуть певні категорії громадян, яким надається пріоритетне право на перетин лінії розмежування:

тим, хто має причини соціально-гуманітарного характеру (за наявності відповідних документів);

тим, хто перетинає пункт пропуску для у ЗНО та особам, що їх супроводжують (за наявності сертифікату та запрошення-перепустки).

Зазначається, що, перетинаючи лінію розмежування для участі у складанні зовнішнього незалежного оцінювання, громадяни та особи, які супроводжують їх, не будуть проходити обов’язкову самоізоляцію чи обсервацію.

Відкриття пунктів пропуску

У травні в Україні розпочали відкривати пункти пропуску на кордоні з іншими країнами.

На початку минулого місця відновив роботу КПВВ Рава-Руська – Гребенне на кордоні з Польщею. Пізніше розпочав свою роботу пішохідний пункт пропуску Шегині.

З 29 травня відновили роботу 66 КПВВ на кордоні з країнами ЄС та Молдовою. Але це рішення не стосується пунктів пропуску з РФ та Білоруссю.

З 1 червня у Закарпатській області на кордоні зі Словаччиною запрацювали 3 пункти пропуску:

Ужгород – Вишнє Німецьке;

Малий Березний – Убля;

Малі Селменці – Великі Селменці.

Проте через надзвичайну ситуацію у сусідній країні не всі громадяни зможуть перетнути кордон. Дозвіл надаватиметься для осіб, які мають довідку про тривале перебування, транзит чи рішення відповідного міністерства.