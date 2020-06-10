Проруроры сообщили о подозрении народному депутату Украины и пятому президенту Петру Порошенко.
Сделали это в помещении ГБР и по поручению генпрокурора.
По данным следствия, народный депутат подозревается в том, что, будучи президентом, в 2018 году склонил главу Службы внешней разведки в превышении служебных полномочий.
— Путем издания явно преступного приказа склонил военное должностное лицо — главу Службы внешней разведки Украины к превышению им власти и служебных полномочий, то есть умышленного совершения действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав и полномочий, совершенного в условиях особого периода, — отметили в Офисе генпрокурора.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Государственного бюро расследований.
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Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей.
Порошенко и ГБР
10 июня следователи ГБР вручили подозрение Петру Порошенко, однако он отказался его принимать.
По словам адвоката Ильи Новикова, процедура была осуществлена не по закону.
Ходатайство об избрании меры пресечения направят в Печерский районный суд Киева.