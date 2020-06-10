Проруроры сообщили о подозрении народному депутату Украины и пятому президенту Петру Порошенко.

Сделали это в помещении ГБР и по поручению генпрокурора.

По данным следствия, народный депутат подозревается в том, что, будучи президентом, в 2018 году склонил главу Службы внешней разведки в превышении служебных полномочий.

— Путем издания явно преступного приказа склонил военное должностное лицо — главу Службы внешней разведки Украины к превышению им власти и служебных полномочий, то есть умышленного совершения действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав и полномочий, совершенного в условиях особого периода, — отметили в Офисе генпрокурора.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Государственного бюро расследований.

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Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей.

Порошенко и ГБР

10 июня следователи ГБР вручили подозрение Петру Порошенко, однако он отказался его принимать.

По словам адвоката Ильи Новикова, процедура была осуществлена ​​не по закону.

Ходатайство об избрании меры пресечения направят в Печерский районный суд Киева.