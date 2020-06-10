Прорурори повідомили про підозру народному депутати України та п’ятому президенту Петру Порошенку.

Зробили це у приміщенні ДБР та за дорученням генпрокурора.

За даними слідства, народний депутат підозрюється у тому, що, будучи президентом, у 2018 році схилив голову Служби зовнішньої розвідки до перевищення службових повноважень.

– Шляхом видання явно злочинного наказу схилив військову службову особу – голову Служби зовнішньої розвідки України до перевищення ним влади та службових повноважень, тобто умисного вчинення дій, які явно виходять за межі наданих йому прав та повноважень, вчиненого в умовах особливого періоду, – зазначили в Офісі генпрокурора.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Державного бюро розслідувань.

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Наразі вирішується питання щодо обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Порошенко і ДБР

10 червня слідчі ДБР вручили підозру Петру Порошенку, однак він відмовився її приймати.

За словами адвоката Іллі Новікова, процедура була здійснена поза законом.

Клопотання про обрання запобіжного заходу напралять до Печерського районного суду Києва.