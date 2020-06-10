Президенту Украины Владимиру Зеленскому выписали штраф за нарушение правил карантина во время посещения кафе в Хмельницкой области.

Находясь 3 июня с рабочим визитом в городе, президент посетил заведение, хотя оно должно было открыться через два дня — 5 июня.

Кроме того, во время посещения заведения за одним столиком было пять человек: глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, первый заместитель председателя Офиса президента Сергей Трофимов, председатель Хмельницкой ОГА Дмитрий Габинет, глава Хмельницкого Александр Симчишин.

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В заведении также был и главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

Зеленский признал нарушение и готов оплатить штраф.

— Можно снять маску. Так лучше слышно, а то будет, как в Хмельницкой области, выпишут мне штраф. И правильно сделали, — сообщил Зеленский во время подхода к журналистам в Чернигове.

А вот Виктор Ляшко оправдывал посещение заведения проверкой готовности кафе к смягчению карантина.

Как сообщили в пресс-службе МВД, полиция составила административные материалы по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) на владельца кафе и его посетителей. Материалы дела переданы в суд.

Нарушение карантина наказывается штрафом от 17 до 34 тыс. грн.

9 июня Владимир Зеленский заявил, что собирался заразиться коронавирусом.

На такой шаг президент готов был пойти, чтобы показать украинцам, насколько это опасная болезнь.

Глава страны отметил, что не боится коронавируса, однако умышленно заражаться не хотел, ведь это, по его словам, перебор.