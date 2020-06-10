Президенту України Володимиру Зеленському виписали штраф через порушення правил карантину під час відвідування кафе на Хмельниччині.

Перебуваючи 3 червня з робочим візитом у місті, президент відвідав заклад, хоча він мав відкритися через два дні – 5 червня.

Крім того, під час відвідування закладу за одним столиком було п’ять осіб: глава Офісу президента України Андрій Єрмак, перший заступник голови Офісу президента Сергій Трофімов, голова Хмельницької ОДА Дмитро Габінет, очільник Хмельницького Олександр Симчишин. А це заборонено правилами.

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У закладі також був і головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.

Зеленський визнав порушення та готовий сплатити штраф.

– Можна зняти маску. Так краще чути, а то буде, як на Хмельниччині, випишуть мені штраф. І правильно зробили, – повідомив Зеленський під час підходу до журналістів у Чернігові.

А ось Віктор Ляшко виправдовував відвідування закладу перевіркою готовності кафе до пом’якшення карантину.

Як повідомили у прес-службі МВС, поліція склала адміністративні матеріали за ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) на власника кафе та його відвідувачів. Матеріали справи передадуть до суду.

Порушення карантину карається штрафом від 17 до 34 тис. грн.

9 червня Зеленський заявив, що хотів захворіти на коронавірус.

На такий крок президент готовий був піти, щоб показати українцям, наскільки це небезпечна хвороба.

Очільник країни зазначив, що не боїться коронавірусу, однак навмисне заражатися не хотів, адже це, за його словами, перебір.