Детские лагеря Украины в 2020 году могут и не открыться. Премьер-министр Украины не уверен в целесообразности возобновления работы детский лагерей летом 2020 года, но готов выслушать аргументы Минздрава.

Об этом глава правительства заявил во время пресс-конференции 11 июня.

— У меня большие сомнения в целесообразности открытия лагерей в этом году. Но мы договорились с рядом министерств, в том числе с Минздравом, что они покажут свои расчеты, аргументы и обоснования, — сказал Денис Шмыгаль.

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По его словам, в течение трех дней Минздрав должен изучить вопрос и представить заключение. Если аргументы профильного министерства будут убедительны, Кабмин пойдет на такой шаг.

Пандемия коронавируса и карантин поставили под вопрос летний отдых 2020. И хотя с 10 июня Кабмин разрешил работу баз отдыха, но детские лагеря пока остаются закрытыми.

Не совсем безопасно пока ехать и на море, считает педиатр Денис Арман.

По словам специалистам, лучшим вариантом отдыха для детей в 2020 году будет поездка в село к родственникам или на дачу.