Дитячі табори України у 2020 році можуть і не відкритися. Прем’єр-міністр України не впевнений у доцільності відновлення роботи дитячого таборів влітку 2020 року, але готовий вислухати аргументи МОЗ.
Про це глава уряду заявив під час прес-конференції 11 червня.
– У мене великі сумніви у доцільності відкриття таборів цьогоріч. Але ми домовилися з низкою міністерств, зокрема з Міністерством охорони здоров’я, що вони покажуть свої розрахунки, аргументи і обґрунтування, – сказав Денис Шмигаль.
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За його словами, протягом трьох днів Міністерство охорони здоров’я має вивчити питання та надати висновок. Якщо аргументи профільного міністерства будуть переконливі, Кабмін піде на такий крок.
Пандемія коронавірусу і карантин поставили під сумнів літній відпочинок 2020. І хоча з 10 червня Кабмін дозволив роботу баз відпочинку, але дитячі табори поки залишаються закритими.
Не зовсім безпечно поки їхати і на море, вважає педіатр Денис Арман.
За словами фахівців, найкращим варіантом відпочинку для дітей у 2020 році буде поїздка в село до родичів або на дачу.