Украинский министрам было запрещено пользоваться социальными сетями в течение рабочего дня в Кабмине.

Об этом в своем интервью рассказал президент Владимир Зеленский.

Эту тему он не раз поднимал в своих беседах с бывшим премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком.

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— Я встретился с Лешей и сказал: Слушай, нам нужно работать. Мы запрещаем министрам в течение рабочего дня пользоваться Facebook и другими социальными сетями. Надо работу делать. Что за игры? Что происходит, что это за пионерлагерь?

Он также отметил, что заигрывание министров перед аудиторией в Facebook было существенной ошибкой. Более того, часть из них не осознавали важности и сути реформ.

— В стране живут разные люди, и это не только пользователи Facebook. Министры заигрывали с этими людьми: ой, как на них посмотрели, сколько у них лайков, началась вся эта история.

По словам Зеленского, некоторые министры (конкретных фамилий он не назвал) сначала прятались от внимания медиа, а потом начали уделяли много времени своей “деятельности” в Facebook.

На днях президент Владимир Зеленский получил штраф за нарушение карантина в кафе в Хмельницком 3 июня. В заведении, которое должно было открыться только 5 июня, также гостили Андрей Ермак, Виктор Ляшко, глава Хмельницкой ОГА и мэр города.

Полиция составила административные материалы по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина) на владельца кафе и всех его посетителей, а материалы дела передадут в суд.