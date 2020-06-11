Українським міністрам було заборонено користуватися соціальними мережами протягом робочого дня у Кабміні.

Про це у своєму інтерв’ю розповів президент Володимир Зеленський.

Це запитання він не раз обговоював із колишнім прем’єр-міністром України Олексієм Гончаруком.

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– Я зустрівся з Льошею і сказав: Слухай, нам потрібно працювати. Ми забороняємо міністрам упродовж робочого дня користуватися Facebook і іншими соціальними мережами. Треба роботу робити. Що за ігри? Що відбувається, що це за піонертабір?

Він також зазначив, що загравання міністрів перед аудиторією в Facebook було суттєвою помилкою. Більш того, частина з них не усвідомлювали важливості і суті реформ.

– В країні живуть різні люди, і це не тільки користувачі Facebook. Міністри загравали з цими людьми: ой, як на них подивилися, скільки у них лайків, почалася вся ця історія.

За словами Зеленського, деякі міністри (конкретних прізвищ він не назвав) спочатку ховалися від уваги медіа, а потім почали приділяли забагато часу своїй “діяльності” у Facebook.

Днями президент Володимир Зеленський отримав штраф за порушення карнатину в кафе у Хмельницькому 3 червня. У закладі, який мав відкритися тільки 5 червня, також гостювали Андрій Єрмак, Віктор Ляшко, глава Хмельницької ОДА та мер міста.

Поліція склала адміністративні матеріали за ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину) на власника кафе та усіх його відвідувачів, а матеріали справи передадуть до суду.