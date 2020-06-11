Святослав Вакарчук оголосив про те, що йде з Верховної Ради, склавши мандат. Проте він запевнив, що політичної діяльності не полишає, а буде займатися діяльністю партії Голос.

Біографія

Святослав Вакарчук народився в Мукачево (Закарпатська область) 14 травня 1975 року. Згодом разом з родиною переїхав до Львова, де і розпочав свою творчу кар’єру.

За освітою Вакарчук – фізик, кандидат фізико-математичних наук. Закінчив Львівський національний університет ім. Івана Франка.

Друга вища освіта — економіст-міжнародник.

Також співак був учасником світової програми Єльського університету, який готує нових світових лідерів.

Ще на першому курсі майбутній лідер партії приєднався до місцевого музичного колективу Клан тиші.

Згодом кілька музикантів вийшли з колективу та заснували свій – Океан Ельзи.

У 1994 році група записала першу демо-касету та відзняла дебютний відеокліп.

Інтерес до політичного життя Святослав Вакарчук виявив ще у 1999 році, підтримавши на виборах президента Леоніда Кучму.

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А от під час Помаранчевої революції музикант активно підтримував Віктора Ющенка.

У 2007 році став народним депутатом за списками блоку Наша Україна – Народна самооборона, проте вже за рік склав повноваження.

Музикант є послом доброї волі ООН, займався безліччю соціальних і культурних проектів.

16 травня 2019 року Вакарчук представив свою політичну партію Голос і назвав імена членів команди. На позачергових парламентських виборах політсила набрала понад 5% голосів та отримала 17 місць під куполом Ради. Вакарчук був членом комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва.

Вакарчук йде з Ради

11 червня Святослав Вакарчук заявив, що складає мандат народного депутата України.

Проте він заявив, що не збирається припиняти свою політичну діяльність та роботу у партії Голос.

Також політик зазначив, що його головна місія виконана – він привів партію до Ради, а тепер справа за молодими людьми, які мають стати лідерами майбутнього.